İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    TÜRKPA ATƏT Nazirlər Şurasının toplantısında iştirak edə bilər

    Xarici siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 12:06
    TÜRKPA ATƏT Nazirlər Şurasının toplantısında iştirak edə bilər

    Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Baş katibi Ramil Həsən Vyanaya rəsmi səfəri çərçivəsində Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında Azərbaycanın Vyanadakı Daimi Nümayəndəsi Rövşən Sadıqbəyli ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, görüş zamanı TÜRKPA ilə ATƏT PA arasında əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Tərəflər TÜRKPA-nın ATƏT PA-da müşahidəçi statusu əldə etməsi, eləcə də bu istiqamətdə üzv dövlətlər tərəfindən göstərilə biləcək dəstək məsələlərini müzakirə ediblər.

    Bununla yanaşı, TÜRKPA-nın yaxın gələcəkdə ATƏT Nazirlər Şurasının toplantısında iştirak perspektivləri nəzərdən keçirilib.

    Rəsmi və işgüzar formatda keçirilən görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə əməkdaşlığın davam etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Öz növbəsində, Rövşən Sadıqbəyli Daimi Nümayəndəlik adından TÜRKPA-nın ATƏT, eləcə də ATƏT PA ilə əməkdaşlıq prosesinə mümkün dəstəyi göstərməyə hazır olduqlarını bildirib, bu istiqamətdə TÜRKPA-ya uğurlar arzulayıb.

    Son xəbərlər

    12:45
    Foto

    Xocalı soyqırımının 34-cü ili ərəfəsində bir qrup Sumqayıt məktəblisi Memorial Soyqırımı Muzeyini ziyarət edib

    Daxili siyasət
    12:42

    Səfir ANAMA rəhbəri ilə minatəmizləmə sahəsində Əməkdaşlıq Memorandumunun həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    12:41

    Azərbaycan Portuqaliyaya neft ixracının həcmini açıqlayıb

    Energetika
    12:40

    Cenevrədə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların ikinci günü başlayıb

    Digər ölkələr
    12:36

    Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:36

    Elvin Hüseynov: Bu il "YAŞAT" Fondu artıq dörd layihə həyata keçirib

    Sosial müdafiə
    12:34

    Azərbaycan xurma ixracından gəlirini 16 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    12:33

    "Barselona"nın maraqlandığı müdafiəçilər açıqlanıb

    Futbol
    12:27

    Azərbaycanda dilçi tədqiqatçılar və media üçün olimpiadaların təşkili təklif olunub

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti