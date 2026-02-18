TÜRKPA ATƏT Nazirlər Şurasının toplantısında iştirak edə bilər
- 18 fevral, 2026
- 12:06
Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) Baş katibi Ramil Həsən Vyanaya rəsmi səfəri çərçivəsində Azərbaycanın Avstriyadakı səfiri, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında Azərbaycanın Vyanadakı Daimi Nümayəndəsi Rövşən Sadıqbəyli ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, görüş zamanı TÜRKPA ilə ATƏT PA arasında əməkdaşlıq imkanları ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Tərəflər TÜRKPA-nın ATƏT PA-da müşahidəçi statusu əldə etməsi, eləcə də bu istiqamətdə üzv dövlətlər tərəfindən göstərilə biləcək dəstək məsələlərini müzakirə ediblər.
Bununla yanaşı, TÜRKPA-nın yaxın gələcəkdə ATƏT Nazirlər Şurasının toplantısında iştirak perspektivləri nəzərdən keçirilib.
Rəsmi və işgüzar formatda keçirilən görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə əməkdaşlığın davam etdirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.
Öz növbəsində, Rövşən Sadıqbəyli Daimi Nümayəndəlik adından TÜRKPA-nın ATƏT, eləcə də ATƏT PA ilə əməkdaşlıq prosesinə mümkün dəstəyi göstərməyə hazır olduqlarını bildirib, bu istiqamətdə TÜRKPA-ya uğurlar arzulayıb.