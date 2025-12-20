İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Ordubadda avtobus qaz kəmərini zədələyib, bir qrup abonent istiliksiz qalıb

    Energetika
    • 20 dekabr, 2025
    • 18:32
    Ordubad rayonunda avtobusun qaz xəttinə çırpılması nəticəsində orta təzyiqli qaz xətti (dairəvi xətt) qırılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə baş verəndən sonra təhlükəsizlik səbəbi ilə M.F.Axundov küçəsində, Kolanı kəndində 157 abonentin qaz təchizatı dayandırılıb.

    Nüsnüs kəndində 516, Yuxarı və Aşağı Əndəmic kəndlərində 416, Gənzə və Anabat kəndlərində 335 abonentdə qaz təzyiqində azalma müşahidə olunacaq.

    Bərpa işləri yekunlaşan kimi ərazidə təbii qazın verilişi təmin ediləcək.

