В Ордубаде автобус повредил газопровод
Энергетика
- 20 декабря, 2025
- 19:19
В Орудабском районе Нахчыванской АР автобус повредил газопровод среднего давления.
Как сообщает местное бюро Report, после инцидента из соображений безопасности было прекращено газоснабжение 157 абонентов на улице М.Ф.Ахундова в райцентер и селе Коланы.
У 516 абонентов в селе Нюснюс, 416 абонентов в селах Юхары и Ашагы Андямидж, 335 абонентов в селах Гянзя и Анабат будет наблюдаться снижение давления газа.
Подача природного газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.
Последние новости
19:48
Китай в ноябре сократил закупки российской нефтиДругие страны
19:34
Иран наращивает военный потенциал после 12-дневной войныВ регионе
19:23
Премьер-лига: "Зиря" потеряла очки в домашнем матче 16-го тура с "Имишли"Футбол
19:19
В Ордубаде автобус повредил газопроводЭнергетика
19:11
Таиланд сообщил о продолжении интенсивных боев на границе с КамбоджейДругие страны
18:54
СМИ: Нетаньяху представит Трампу план новых ударов по ИрануДругие страны
18:44
Фото
Видео
Подведены итоги группового этапа 12-го Кубка Президента по човгануКомандные
18:41
Орбан: Отправка миротворцев ЕС в Украину приведет к войне с РоссиейДругие страны
18:26