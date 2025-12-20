Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Ордубаде автобус повредил газопровод

    20 декабря, 2025
    В Ордубаде автобус повредил газопровод

    В Орудабском районе Нахчыванской АР автобус повредил газопровод среднего давления.

    Как сообщает местное бюро Report, после инцидента из соображений безопасности было прекращено газоснабжение 157 абонентов на улице М.Ф.Ахундова в райцентер и селе Коланы.

    У 516 абонентов в селе Нюснюс, 416 абонентов в селах Юхары и Ашагы Андямидж, 335 абонентов в селах Гянзя и Анабат будет наблюдаться снижение давления газа.

    Подача природного газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.

    Ordubadda avtobus qaz kəmərini zədələyib, bir qrup abonent istiliksiz qalıb

