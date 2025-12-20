В Ордубаде автобус повредил газопровод

В Орудабском районе Нахчыванской АР автобус повредил газопровод среднего давления.

Как сообщает местное бюро Report, после инцидента из соображений безопасности было прекращено газоснабжение 157 абонентов на улице М.Ф.Ахундова в райцентер и селе Коланы.

У 516 абонентов в селе Нюснюс, 416 абонентов в селах Юхары и Ашагы Андямидж, 335 абонентов в селах Гянзя и Анабат будет наблюдаться снижение давления газа.

Подача природного газа будет восстановлена после завершения ремонтных работ.