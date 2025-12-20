İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 20 dekabr, 2025
    • 18:51
    17 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyində fərdi mübarizə başa çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində baş tutan yarışın üçüncü günündə 146 cüdoçu 5 çəkidə mübarizə aparıb.

    Sabah ölkə birinciliyində komandalararası yarış keçiriləcək.

    Üçüncü günün mükafatçılarını təqdim edirik:

    Qızlar

    48 kq

    1. Fatimə Fərmanzadə (RKİM)

    2. Səkinə Zeynalova (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Nərgiz Məmmədova (RKİM)

    3. Ülkər Nəcəfova (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    63 kq

    1. Zilan Hüseynli (Bakı şəhəri 8 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    2. Türkan Məmmədli (Qədiroğlu İK)

    3. Pəri Məmmədli (Judo Club 2012)

    3. Aydan Bağırlı (Judo Club 2020 İK)

    Oğlanlar

    60 kq

    1. Məhəmmədəli Hüsüyev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    2. Mehman Əsgərov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Əli Əlizadə (Sumqayıt şəhəri 1 nömrəli İOEUGİŞM)

    3. İlkin Qarayev (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    81 kq

    1. Amin Mehdiyev (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    2. Oktay Bəndəliyev (Şuşa UGİM)

    3. Yaqub Məmmədov (Bakı şəhəri 13 nömrəli İOEUGİM PHŞ)

    3. Ayxan Həsənli (ACF)

    +90 kq

    1. Tamerlan Əliyev (Gəncə şəhəri 1 nömrəli UGİŞM)

    2. Sabir Bərxudarlı (Bakı şəhəri 2 nömrəli RİOEUGİM PHŞ)

    3. Hüseyn Hüseynli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

    3. Nihad Məlikli (Sumqayıt şəhəri 2 nömrəli UGİŞM)

