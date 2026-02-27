Ələtdə kişi hündürlükdən yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 27 fevral, 2026
- 09:18
Ələtdə kişi hündürlükdən yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Səfərov Valid Şəmsəddin oğlu Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi ərazisində elektrik dayağına elektrik naqili quraşdıran zaman 15 m hündürlükdən yıxılıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən V. Səfərov aldığı xəsarətlərdən orada ölüb.
Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
