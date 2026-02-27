İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Ələtdə kişi hündürlükdən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 27 fevral, 2026
    • 09:18
    Ələtdə kişi hündürlükdən yıxılaraq ölüb

    Ələtdə kişi hündürlükdən yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Səfərov Valid Şəmsəddin oğlu Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi ərazisində elektrik dayağına elektrik naqili quraşdıran zaman 15 m hündürlükdən yıxılıb. Xəstəxanaya yerləşdirilən V. Səfərov aldığı xəsarətlərdən orada ölüb.

    Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Qaradağ Ələt Prokurorluq

