В Аляте мужчина погиб при падении с высоты
Происшествия
- 27 февраля, 2026
- 09:44
В поселке Алят Гарадагского района Баку мужчина лишился жизни в результате падения с высоты 15 метров.
Как сообщает Report, Сафаров Валид Шамсаддин оглу сорвался вниз во время проведения работ по монтажу электрического провода на столбе.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось - мужчина скончался в больнице от полученных травм.
По данному факту районной прокуратурой начато расследование.
