    Происшествия
    • 27 февраля, 2026
    • 09:44
    В Аляте мужчина погиб при падении с высоты

    В поселке Алят Гарадагского района Баку мужчина лишился жизни в результате падения с высоты 15 метров.

    Как сообщает Report, Сафаров Валид Шамсаддин оглу сорвался вниз во время проведения работ по монтажу электрического провода на столбе.

    Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось - мужчина скончался в больнице от полученных травм.

    По данному факту районной прокуратурой начато расследование.

    Алят Гарадагский район падение с высоты электромонтажник гибель несчастный случай
    Ələtdə kişi hündürlükdən yıxılaraq ölüb

