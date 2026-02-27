В Аляте мужчина погиб при падении с высоты

В поселке Алят Гарадагского района Баку мужчина лишился жизни в результате падения с высоты 15 метров.

Как сообщает Report, Сафаров Валид Шамсаддин оглу сорвался вниз во время проведения работ по монтажу электрического провода на столбе.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось - мужчина скончался в больнице от полученных травм.

По данному факту районной прокуратурой начато расследование.