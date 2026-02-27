İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    İnsan hüquqları sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramının qəbulu təklif edilir

    Daxili siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 09:03
    İnsan hüquqları sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramının qəbulu təklif edilir

    Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramının hazırlanıb qəbul olunması təklif edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu, İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin (ombudsmanın) 2025-ci il üzrə məruzəsində əks olunub.

    Sənəd Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Qeyd edilib ki, insan hüquq və azadlıqlarının təmini, müdafiəsi və təşviqi sahəsində həyata keçirilmiş islahatların məntiqi davamı olaraq müasir çağırışlara, yeni dövrün tələblərinə və mövcud prioritetlərə uyğun, əhalinin müxtəlif qruplarının hüquqlarının müdafiəsi cəmiyyətdə hüquq mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi, normativ-hüquqi bazanın, hüquq müdafiə sisteminin və idarəetmənin təkmilləşdirilməsi istiqamətində tədbirlərin davamlılığının təmin edilməsi, bu istiqamətdə beynəlxalq və regional əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə növbəti illər üçün insan hüquqları sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramının hazırlanıb qəbul olunması vacibdir.

    Məruzədə həmçinin, ölkədə biznes fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı insan hüquq və azadlıqlarının təmini, korporativ sosial məsuliyyətin təbliği və tətbiqi ilə sahibkarların ölkənin sosial iqtisadi həyatında daha fəal iştirakına şərait yaratmaq, bu sahədə aidiyyəti qurumların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsinə nail olmaq məqsədilə "Biznes və insan hüquqları üzrə Dövlət Proqramı"nın hazırlanıb qəbul olunması təklifi də yer alıb.

    Son xəbərlər

    09:37

    "Böyük Dəbilqə": Azərbaycanın yeddi cüdoçusu ilk yarış günündə tatamiyə çıxacaq

    Fərdi
    09:33

    Minifutbol üzrə Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşəcək

    Futbol
    09:32
    Foto

    Səfir: Xocalı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması heç də asan olmayıb

    Xarici siyasət
    09:29

    Efiopiyanın Baş naziri Fəxri xiyabanı ziyarət edib

    Xarici siyasət
    09:27

    Britaniya səfirliyi: Azərbaycan-Ermənistan normallaşması dayanıqlı sülhə aparan yeganə yoldur

    Xarici siyasət
    09:20

    Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    09:18

    Ələtdə kişi hündürlükdən yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    09:16

    Azərbaycan Premyer Liqasında XXII tura start verilir

    Futbol
    09:11

    Anna Akopyan Nikol Paşinyanla münasibətlərinə son qoyduğunu elan edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti