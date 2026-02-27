İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Azərbaycan Premyer Liqasında XXII tura start verilir

    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 09:16
    Azərbaycan Premyer Liqasında XXII tura start verilir

    Misli Premyer Liqasında XXII tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki matç keçiriləcək.

    Saat 14:30-da "Kəpəz" - "Sumqayıt" qarşılaşması start götürəcək. Gəncə klubu 13 xalla 11-ci, "gənclik şəhəri" təmsilçisi 31 xalla 6-cı yerdədir.

    Günün ikinci görüşündə "Zirə" "Araz-Naxçıvan"la münasibətlərə aydınlıq gətirəcək. Bu oyun saat 18:00-da başlayacaq. "Qartallar" 35 xalla 4-cü, Naxçıvan komandası 33 xalla 5-cidir.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XXII tur

    27 fevral

    14:30. "Kəpəz" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Elşad Abdullayev, Gülnurə Əkbərzadə, Ruslan Quliyev.

    VAR: Rəvan Həmzəzadə.

    AVAR: Şirmamed Mamedov.

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev.

    AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov.

    Yevlax şəhər stadionu

    18:00. "Araz-Naxçıvan" – "Zirə"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Akif Əmirəli, Zeynal Zeynalov, İslam Məmmədov.

    VAR: Əliyar Ağayev.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov.

    AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev.

    "Liv Bona Dea Arena"

    Qeyd edək ki, tura martın 1-də yekun vurulacaq.

    Misli Premyer Liqası Azərbaycan futbolu XXII tur II dövrə

