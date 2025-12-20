ABŞ Suriyada İŞİD-in mövqelərinə zərbələri daha bir neçə həftə davam etdirə bilər

İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 18:22
    ABŞ hərbçiləri Suriyada İŞİD-in mövqelərinə zərbələri daha bir neçə həftə davam etdirə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə NBC nəşrinə mənbələr bildirib.

    Amerikalı iki rəsminin sözlərinə görə, silahlılara qarşı əməliyyatlar bir neçə həftədən bir aya qədər davam edə bilər.

    Məlumata görə, ABŞ-nin Suriyaya son zərbələrinin hədəfləri İŞİD-in öz potensialını bərpa etməyə çalışdığı obyektlər olub. ABŞ hərbçiləri bu qüvvələri və terror təşkilatının infrastrukturunu məhv etməyi planlaşdırır.

    ABŞ İŞİD zərbə
    США могут еще месяц продолжать удары по позициям ИГИЛ в Сирии
    US may continue strikes on Islamic State positions in Syria for another month

