    Хакан Фидан на следующей неделе посетит Сирию

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 15:14
    Хакан Фидан на следующей неделе посетит Сирию

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 22 декабря посетит Дамаск.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News Arabia.

    "Высокопоставленная турецкая делегация во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом посетит Дамаск в понедельник", - сообщает издание.

    Ранее сообщалось, что США нанесли более 100 высокоточных ударов по 70 целям ИГИЛ в Сирии в ответ на убийство на прошлой неделе двух американских военнослужащих и переводчика в Пальмире. В операции Hawkeye Strike, которая началась в пятницу в 16:00 по времени Восточного побережья США (в субботу в 05:00 по Баку) были задействованы истребители F-15, штурмовики A-10 и вертолеты, а также высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы HIMARS. В ней также участвовали истребители ВВС Иордании.

    По информации Пентагона, операция стала ответом на атаку на американских военных в районе Пальмиры 13 декабря и направлена на ликвидацию боевиков и их инфраструктуры.

