İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ukrayna dronları Rusiya gəmisinə və "Lukoil" şirkətinin platformasına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 11:03
    Ukrayna dronları Rusiya gəmisinə və Lukoil şirkətinin platformasına zərbə endirib

    Ukrayna müdafiə qüvvələri dekabrın 19-na keçən gecə Xəzər dənizində Rusiyanın bir sıra hərbi-iqtisadi obyektlərinə zərbələr endirib.

    "Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı və Xüsusi Əməliyyatlar Qüvvələri məlumat yayıb.

    Xüsusilə, Ukrayna dronları neft-qaz infrastrukturunun yaxınlığında patrul xidməti həyata keçirən Rusiyanın "Oxotnik" hərbi gəmisinə zərbə endirib. Bir neçə pilotsuz uçuş aparatı ilə gəmiyə endirilən zərbənin miqyası dəqiqləşdirilir.

    Bundan başqa, "Lukoil" şirkətinə məxsus Filanovski adına neft-qaz yatağındakı qazma platforması da hücuma məruz qalıb. Platforma neft və qaz hasilatını təmin edir. Dəymiş ziyanın miqyası və obyektin sonrakı iş qabiliyyəti araşdırılır.

    Baş Qərargahın məlumatına görə, işğal olunmuş Krım ərazisində RSP-6M2 radiolokasiya sistemi də vurulub. Bu sistem hava gəmilərinin hərəkətini tənzimləmək üçün istifadə edilirdi.

    Ukrayna Rusiya Dron gəmi
    Украинские дроны ударили по кораблю РФ и платформе "Лукойла" в Каспийском море
    Ukraine strikes Russian military and energy targets in Caspian

    Son xəbərlər

    11:19

    Bukayo Saka "Arsenal"ın tarixində ən çox maaş alan futbolçu olacaq

    Futbol
    11:18

    Rusiya Ukraynada 10 istiqamətdə aktiv döyüş əməliyyatlarını davam etdirir

    Digər ölkələr
    11:13

    İmran Xan və həyat yoldaşı 17 il azadlıqdan məhrum edilib

    Digər ölkələr
    11:03

    Ukrayna dronları Rusiya gəmisinə və "Lukoil" şirkətinin platformasına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    11:02

    Bakıda avtobuslarda NFC-ni dəstəkləyən bank kartları ilə ödənişin tətbiqinə başlanılır - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    10:59

    Qadın və kişi voleybolçuların Yüksək Liqalarında təxirə salınmış oyunların tarixləri müəyyənləşib

    Komanda
    10:58
    Foto

    Tanınmış məişət texnikası mağazasının faəliyyəti nöqsanlara görə dayandırılıb

    Hadisə
    10:52

    Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 6 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    10:51

    ABŞ Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı dərinləşdirməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti