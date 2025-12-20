İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    XİN başçısı: Monteneqro 2028-ci ilə qədər Aİ-nin 28-ci tamhüquqlu üzvü olmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 13:38
    Monteneqro 2028-ci ilə qədər Avropa İttifaqının (Aİ) 28-ci tamhüquqlu üzvü olmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Monteneqronun baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç Bakıda Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında bildirib.

    Глава МИД: Черногория рассчитывает к 2028 году стать 28-м полноценным членом ЕС
    Ibrahimović: Montenegro aims to become 28th full EU member by 2028

