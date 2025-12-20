XİN başçısı: Monteneqro 2028-ci ilə qədər Aİ-nin 28-ci tamhüquqlu üzvü olmağı planlaşdırır
Digər ölkələr
- 20 dekabr, 2025
- 13:38
Monteneqro 2028-ci ilə qədər Avropa İttifaqının (Aİ) 28-ci tamhüquqlu üzvü olmağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Monteneqronun baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç Bakıda Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında bildirib.
