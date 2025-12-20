Глава МИД: Черногория рассчитывает к 2028 году стать 28-м полноценным членом ЕС

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    20 декабря, 2025
    Черногория рассчитывает к 2028 году стать 28-м полноценным членом Европейского союза.

    Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

    "У нас амбициозные планы на следующие 40 лет в рамках европейского процесса, и к 2028 году мы планируем достичь статуса 28-й полноценной европейской страны. Мы верим, что все страны Западных Балкан должны интегрироваться в европейское пространство, так как это гарантирует мир и стабильность. Наша амбициозность и оптимизм подтверждаются недавними результатами: за последние 5–6 дней мы достигли значительного прогресса в ключевых направлениях",- сказал он.

    Министр добавил, что, согласно последним оценкам европейских институтов, "наши партнеры признают проводимые Черногорией реформы", внедренные стандарты и проделанную работу.

    По его словам, страна с оптимизмом смотрит в будущее и рассчитывает на реализацию поставленных амбиций в течение следующих десятилетий.

