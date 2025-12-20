Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Таиланд сообщил о продолжении интенсивных боев на границе с Камбоджей

    Таиланд сообщил о продолжении интенсивных боев на границе с Камбоджей

    В сухопутных войсках Таиланда заявили о продолжении активных боевых действиях против армии Камбоджи в важнейших точках на границе двух стран, включая тайскую провинцию Сисакет.

    Как передает Report, об этом сообщило в субботу издание Bangkok Post.

    Отмечается, что камбоджийские военные продолжают наносить артиллерийские удары и используют бронетехнику сразу на нескольких участках. Кроме того, ночью над тайскими позициями были замечены скопления беспилотников, включая ударные дроны.

    По данным тайской стороны, войска Камбоджи попытались закрепиться в провинции Сурин, открыли огонь по солдатам Таиланда у руин храмового комплекса Та Квай; армия Таиланда вела ответный огонь. Ранее тайцы взяли стратегически важную высоту возле этого храма.

    Напомним, что столкновения на границе Таиланда и Камбоджи вновь вспыхнули 7 декабря. Согласно сообщению министерства обороны Камбоджи, Таиланд первым открыл огонь. Бангкок утверждает обратное. Более 800 тыс. человек пришлось покинуть свои дома; сообщается о гибели не менее 38 человек.

