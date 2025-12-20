İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    KİV: ABŞ yenidən Venesuela sahillərində sanksiya altında olan gəmini saxlayıb

    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 20:50
    KİV: ABŞ yenidən Venesuela sahillərində sanksiya altında olan gəmini saxlayıb

    ABŞ Venesuela sahillərində yenidən bir gəmini saxlayıb və müsadirə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" ABŞ-nin üç rəsmisinə xəbər verib.

    Əməliyyat Sahil Mühafizəsi tərəfindən həyata keçirilib. Agentlik yazıb ki, bu, ABŞ Prezidenti Donald Trampın Venesuelaya daxil olan və ya çıxan bütün sanksiyalı neft tankerlərinin "bloklandığını" elan etməsindən bir neçə gün sonra baş verib.

    Mənbələr əlavə təfərrüatları açıqlamayıblar.

    Xatırladaq ki, dekabrın birinci yarısında ABŞ Venesuela nefti daşıyan tankeri saxlayıb. Bundan sonra Venesuela tankerləri müşayiət etmək üçün hərbi gəmilər göndərməyə başlayıb.

    ABŞ Venesuela tanker
    СМИ: США снова задержали подсанкционное судно у берегов Венесуэлы

    Son xəbərlər

    21:30

    Çin noyabrda Rusiya neftinin alışını azaldıb

    Digər ölkələr
    21:14

    Rusiya Ukraynanın İzyum şəhərinə zərbə endirib, iki nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    21:12

    Tailand Kamboca ilə sərhəddə şiddətli döyüşlərin davam etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    21:00

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Abşeron Lions" "Sabah"a  qalib gəlib

    Komanda
    20:50

    KİV: ABŞ yenidən Venesuela sahillərində sanksiya altında olan gəmini saxlayıb

    Digər ölkələr
    20:45
    Foto
    Video

    Oğuzda mikroavtobus qəzaya uğrayıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    20:43

    İstanbulda narkotik işi ilə bağlı üç nəfər həbs olunub

    Region
    20:35
    Foto

    "Media Savadlılığı" Həftəsi çərçivəsində gənclər üçün xarici ekspertlərin iştirakı ilə təlimlər keçirilib

    Media
    20:23

    İran nəqliyyatda vahid idarəetmə sistemi yaratmaq istəyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti