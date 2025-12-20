KİV: ABŞ yenidən Venesuela sahillərində sanksiya altında olan gəmini saxlayıb
Digər ölkələr
- 20 dekabr, 2025
- 20:50
ABŞ Venesuela sahillərində yenidən bir gəmini saxlayıb və müsadirə edib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Reuters" ABŞ-nin üç rəsmisinə xəbər verib.
Əməliyyat Sahil Mühafizəsi tərəfindən həyata keçirilib. Agentlik yazıb ki, bu, ABŞ Prezidenti Donald Trampın Venesuelaya daxil olan və ya çıxan bütün sanksiyalı neft tankerlərinin "bloklandığını" elan etməsindən bir neçə gün sonra baş verib.
Mənbələr əlavə təfərrüatları açıqlamayıblar.
Xatırladaq ki, dekabrın birinci yarısında ABŞ Venesuela nefti daşıyan tankeri saxlayıb. Bundan sonra Venesuela tankerləri müşayiət etmək üçün hərbi gəmilər göndərməyə başlayıb.
Son xəbərlər
21:30
Çin noyabrda Rusiya neftinin alışını azaldıbDigər ölkələr
21:14
Rusiya Ukraynanın İzyum şəhərinə zərbə endirib, iki nəfər həlak olubDigər ölkələr
21:12
Tailand Kamboca ilə sərhəddə şiddətli döyüşlərin davam etdiyini bildiribDigər ölkələr
21:00
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Abşeron Lions" "Sabah"a qalib gəlibKomanda
20:50
KİV: ABŞ yenidən Venesuela sahillərində sanksiya altında olan gəmini saxlayıbDigər ölkələr
20:45
Foto
Video
Oğuzda mikroavtobus qəzaya uğrayıb, ölən və xəsarət alanlar varHadisə
20:43
İstanbulda narkotik işi ilə bağlı üç nəfər həbs olunubRegion
20:35
Foto
"Media Savadlılığı" Həftəsi çərçivəsində gənclər üçün xarici ekspertlərin iştirakı ilə təlimlər keçirilibMedia
20:23