    Misirin XİN başçısı: Mayamidə Qəzza üzrə görüş yaxşı keçdi

    • 21 dekabr, 2025
    • 01:36
    Misirin XİN başçısı: Mayamidə Qəzza üzrə görüş yaxşı keçdi

    İsrail və Fələstinin HƏMAS hərəkatı arasında ABŞ-nin Florida ştatının Mayami şəhərində dolayı danışıqlarda vasitəçilərin görüşü yaxşı keçib.

    "Report"un TASS-a istinadən məlumatına görə, bu barədə Misirin xarici işlər naziri Bədr Abdel Atı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Qəzza zolağında atəşkəs sazişinin ikinci mərhələsinin qısa zamanda başlamasına ümid var.

    "Mayamidəki danışıqlar yaxşı keçdi və atmosfer də əlverişli idi. Ümid edirik ki, tezliklə Qəzza zolağında atəşkəs sazişinin ikinci mərhələsinin reallaşması mərhələsinə keçəcəyik", - o, Qahirədə keçirilən Rusiya-Afrika Forumunun nazirlər konfransı çərçivəsində bildirib.

    Глава МИД Египта: Встреча по Газе в Майами прошла хорошо

