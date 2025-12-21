Misirin XİN başçısı: Mayamidə Qəzza üzrə görüş yaxşı keçdi
Digər ölkələr
- 21 dekabr, 2025
- 01:36
İsrail və Fələstinin HƏMAS hərəkatı arasında ABŞ-nin Florida ştatının Mayami şəhərində dolayı danışıqlarda vasitəçilərin görüşü yaxşı keçib.
"Report"un TASS-a istinadən məlumatına görə, bu barədə Misirin xarici işlər naziri Bədr Abdel Atı bildirib.
Onun sözlərinə görə, Qəzza zolağında atəşkəs sazişinin ikinci mərhələsinin qısa zamanda başlamasına ümid var.
"Mayamidəki danışıqlar yaxşı keçdi və atmosfer də əlverişli idi. Ümid edirik ki, tezliklə Qəzza zolağında atəşkəs sazişinin ikinci mərhələsinin reallaşması mərhələsinə keçəcəyik", - o, Qahirədə keçirilən Rusiya-Afrika Forumunun nazirlər konfransı çərçivəsində bildirib.
Son xəbərlər
01:36
Misirin XİN başçısı: Mayamidə Qəzza üzrə görüş yaxşı keçdiDigər ölkələr
01:07
Fidan: ABŞ-də Türkiyənin Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı mövqeyini açıqladıqRegion
00:42
KİV: İranda yoxsulluq və bərabərsizlik dərinləşirRegion
00:17
Şəkidə canavar kəndə hücum edərək sakinlərə xəsarət yetiribHadisə
00:09
Portuqaliya Ukraynanın Enerji Fonduna dəstək üçün 600 min avro ayıracaqDigər ölkələr
23:55
Zelenski ərazilər haqqında: Durduğumuz yerdə dayanırıqDigər ölkələr
23:49
İsveç Ukraynaya 200 milyon dollar birbaşa büdcə yardımı təqdim edəcəkDigər ölkələr
23:41
Uitkoff: Qəzzada nizamlanmanın birinci mərhələsində irəliləyiş müşahidə olunurDigər ölkələr
23:33
Foto