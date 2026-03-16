Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyi 10 gün konsulluq xidməti göstərməyəcək
Xarici siyasət
- 16 mart, 2026
- 18:22
Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyi 10 gün konsulluq xidməti göstərməyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyi "X"dəki hesabında məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyinin Konsulluq şöbəsi martın 20-dən 30-dək bağlı olacaq. Buna səbəb Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən, Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar sözügedən tarixlərin qeyri-iş günləri olmasıdır.
Çex Respublikasında yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının diqqətinə!— Embassy of Azerbaijan - Prague (@AzEmbPrague) March 16, 2026
Hörmətli vətəndaşlar,
Novruz və Ramazan bayramları ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan Respublikasının Çex Respublikasındakı Səfirliyində 20-30 mart 2026-cı il tarixləri qeyri-iş günləridir.
Səfirliyin konsulluq… pic.twitter.com/WT5Z071XQO
