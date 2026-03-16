Посольство Азербайджана в Чехии временно приостановит консульские услуги
Внешняя политика
- 16 марта, 2026
- 18:34
В связи с праздниками Новруз и Рамазан консульский отдел посольства Азербайджана в Чехии не будет работать с 20 по 30 марта.
Как сообщает Report, об этом дипмиссия проинформировала на своей странице в социальной сети X.
Отметим, что в соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана указанные даты объявлены нерабочими днями в связи с праздниками Новруз и Рамазан.
