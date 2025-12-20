İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Nazir: Monteneqro Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər görür

    Azərbaycan enerji resurslarının nəqli sahəsində lider olmağa çalışır, Monteneqro isə gələcəkdə Balkan ölkələri və Avropa arasında enerji qovşağı rolunu oynaya bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Monteneqronun Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç Bakıda Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "Monteneqronun enerji resurslarının Avropaya nəqli baxımından əlverişli coğrafi mövqeyi Azərbaycanla əməkdaşlığa marağı artırır və bir çox birgə layihələrin həyata keçirilməsi üçün imkanlar yaradır", - nazir bildirib.

    O qeyd edib ki, Monteneqro bərpa olunan enerji mənbələri sahəsində böyük imkana malikdir: ölkədə ildə 200-dən çox günəşli gün və böyük hidroresurs potensialı var.

    "İnanıram ki, biz Azərbaycandan Avropanın qərb hissəsinə qədər strateji əhəmiyyət kəsb edəcək İon-Adriatik qaz kəməri çərçivəsində əməkdaşlıq etmək imkanına malik olacağıq", - o qeyd edib.

    Azərbaycan Monteneqro Ervin İbrahimoviç
    Министр: Подгорица видит хорошие перспективы для сотрудничества с Баку в энергосфере
    Minister: Montenegro sees good prospects for energy cooperation with Azerbaijan

