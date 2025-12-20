Министр: Подгорица видит хорошие перспективы для сотрудничества с Баку в энергосфере

Азербайджан стремится стать лидером в сфере транспортировки энергетических ресурсов, в то время как Черногория в перспективе способна выступить энергетическим хабом между Балканами и Европой.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Выгодное географическое положение Черногории с точки зрения транспортировки энергоресурсов в Европу повышает интерес к сотрудничеству с Азербайджаном и открывает возможности для реализации множества совместных проектов", - сказал министр.

Он отметил, что Черногория обладает больший потенциал в сфере возобновляемых источников энергии: в стране свыше 200 солнечных дней в году и большой потенциал гидроресурсов.

"Я верю, что мы сможем найти возможность для сотрудничества в рамках Ионо-Адриатического газопровода, который будет иметь стратегическое значение от Азербайджана до западной части Европы," - сказал он.