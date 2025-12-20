Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Министр: Подгорица видит хорошие перспективы для сотрудничества с Баку в энергосфере

    Энергетика
    • 20 декабря, 2025
    • 14:02
    Министр: Подгорица видит хорошие перспективы для сотрудничества с Баку в энергосфере

    Азербайджан стремится стать лидером в сфере транспортировки энергетических ресурсов, в то время как Черногория в перспективе способна выступить энергетическим хабом между Балканами и Европой.

    Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

    "Выгодное географическое положение Черногории с точки зрения транспортировки энергоресурсов в Европу повышает интерес к сотрудничеству с Азербайджаном и открывает возможности для реализации множества совместных проектов", - сказал министр.

    Он отметил, что Черногория обладает больший потенциал в сфере возобновляемых источников энергии: в стране свыше 200 солнечных дней в году и большой потенциал гидроресурсов.

    "Я верю, что мы сможем найти возможность для сотрудничества в рамках Ионо-Адриатического газопровода, который будет иметь стратегическое значение от Азербайджана до западной части Европы," - сказал он.

    Эрвин Ибрагимович Черногория энергетика сотрудничество Ионо-Адриатический газопровод
    Nazir: Monteneqro Azərbaycanla enerji sahəsində əməkdaşlıq üçün yaxşı perspektivlər görür
    Minister: Montenegro sees good prospects for energy cooperation with Azerbaijan

    Последние новости

    15:14

    Хакан Фидан на следующей неделе посетит Сирию

    Другие страны
    15:08
    Фото

    Вернувшимся в поселок Кяркиджахан семьям вручили ключи от новых домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:01

    РФ нанесли удар по порту "Южный" в Одессе

    Другие страны
    14:59

    ВВС Таиланда атаковали казино на территории Камбоджи

    Другие страны
    14:51

    Токаев посетит Санкт-Петербург для участия на неформальной встрече лидеров СНГ

    В регионе
    14:48
    Фото

    Гафарова обсудила с Ибрагимовичем межпарламентское сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:32

    Общий срок заключения Имрана Хана составит более 30 лет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:20

    Азербайджан вдвое увеличил прямые инвестиции в экономику Великобритании

    Финансы
    14:02

    Министр: Подгорица видит хорошие перспективы для сотрудничества с Баку в энергосфере

    Энергетика
    Лента новостей