ВВС Таиланда атаковали казино на территории Камбоджи

Истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли удар по казино в камбоджийской провинции Поусат, которое использовалось камбоджийскими военными.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bangkok Post.

ВВС Таиланда заявили, что миссия прошла успешно, объект разрушен. Вскоре после удара в этом районе возобновились столкновения и минометный обстрел.

Издание отмечает, что Камбоджа использует казино как командный центр, площадку запуска БПЛА, позицию для борьбы с беспилотниками и огневые точки, включая реактивные системы залпового огня БМ-21.