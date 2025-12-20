Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    ВВС Таиланда атаковали казино на территории Камбоджи

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 14:59
    ВВС Таиланда атаковали казино на территории Камбоджи

    Истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли удар по казино в камбоджийской провинции Поусат, которое использовалось камбоджийскими военными.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bangkok Post.

    ВВС Таиланда заявили, что миссия прошла успешно, объект разрушен. Вскоре после удара в этом районе возобновились столкновения и минометный обстрел.

    Издание отмечает, что Камбоджа использует казино как командный центр, площадку запуска БПЛА, позицию для борьбы с беспилотниками и огневые точки, включая реактивные системы залпового огня БМ-21.

    Камбоджа Таиланд казино вооруженный конфликт истребители F-16

    Последние новости

    15:14

    Хакан Фидан на следующей неделе посетит Сирию

    Другие страны
    15:08
    Фото

    Вернувшимся в поселок Кяркиджахан семьям вручили ключи от новых домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:01

    РФ нанесли удар по порту "Южный" в Одессе

    Другие страны
    14:59

    ВВС Таиланда атаковали казино на территории Камбоджи

    Другие страны
    14:51

    Токаев посетит Санкт-Петербург для участия на неформальной встрече лидеров СНГ

    В регионе
    14:48
    Фото

    Гафарова обсудила с Ибрагимовичем межпарламентское сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:32

    Общий срок заключения Имрана Хана составит более 30 лет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:20

    Азербайджан вдвое увеличил прямые инвестиции в экономику Великобритании

    Финансы
    14:02

    Министр: Подгорица видит хорошие перспективы для сотрудничества с Баку в энергосфере

    Энергетика
    Лента новостей