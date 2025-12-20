ВВС Таиланда атаковали казино на территории Камбоджи
Другие страны
- 20 декабря, 2025
- 14:59
Истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли удар по казино в камбоджийской провинции Поусат, которое использовалось камбоджийскими военными.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Bangkok Post.
ВВС Таиланда заявили, что миссия прошла успешно, объект разрушен. Вскоре после удара в этом районе возобновились столкновения и минометный обстрел.
Издание отмечает, что Камбоджа использует казино как командный центр, площадку запуска БПЛА, позицию для борьбы с беспилотниками и огневые точки, включая реактивные системы залпового огня БМ-21.
Последние новости
15:14
Хакан Фидан на следующей неделе посетит СириюДругие страны
15:08
Фото
Вернувшимся в поселок Кяркиджахан семьям вручили ключи от новых домов - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
15:01
РФ нанесли удар по порту "Южный" в ОдессеДругие страны
14:59
ВВС Таиланда атаковали казино на территории КамбоджиДругие страны
14:51
Токаев посетит Санкт-Петербург для участия на неформальной встрече лидеров СНГВ регионе
14:48
Фото
Гафарова обсудила с Ибрагимовичем межпарламентское сотрудничество - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:32
Общий срок заключения Имрана Хана составит более 30 лет - ОБНОВЛЕНОДругие страны
14:20
Азербайджан вдвое увеличил прямые инвестиции в экономику ВеликобританииФинансы
14:02