Меджнун Мамедов: Мы работаем над внедрением искусственного интеллекта в сельском хозяйстве

"В 2025 году доля сельского хозяйства в ВВП составила 5,9 процента".

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в интервью телеканалу AzTV.

"В рамках проекта "Внедрение искусственного интеллекта в точном земледелии", который поощряет применение цифровых технологий и инновационных подходов в сельском хозяйстве, мы работаем над внедрением искусственного интеллекта в аграрной сфере. Если в 2022 году в стране под современным орошением находилось примерно 85 тысяч гектаров посевных площадей, то теперь эти территории уже превысили 126 тысяч гектаров. Это означает рост в 1,5 раза за последние 3 года. Мы считаем, что этого недостаточно. В рамках проекта по искусственному интеллекту мы работаем примерно над 30 модулями. Из них 8–9 находятся на стадии тестирования".

По его словам, данные, собранные с полей различными методами, будут обрабатываться с помощью искусственного интеллекта, и фермерам будут предоставляться более точные рекомендации и информация.