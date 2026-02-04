Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Меджнун Мамедов: Мы работаем над внедрением искусственного интеллекта в сельском хозяйстве

    Внутренняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 01:45
    Меджнун Мамедов: Мы работаем над внедрением искусственного интеллекта в сельском хозяйстве

    "В 2025 году доля сельского хозяйства в ВВП составила 5,9 процента".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в интервью телеканалу AzTV.

    "В рамках проекта "Внедрение искусственного интеллекта в точном земледелии", который поощряет применение цифровых технологий и инновационных подходов в сельском хозяйстве, мы работаем над внедрением искусственного интеллекта в аграрной сфере. Если в 2022 году в стране под современным орошением находилось примерно 85 тысяч гектаров посевных площадей, то теперь эти территории уже превысили 126 тысяч гектаров. Это означает рост в 1,5 раза за последние 3 года. Мы считаем, что этого недостаточно. В рамках проекта по искусственному интеллекту мы работаем примерно над 30 модулями. Из них 8–9 находятся на стадии тестирования".

    По его словам, данные, собранные с полей различными методами, будут обрабатываться с помощью искусственного интеллекта, и фермерам будут предоставляться более точные рекомендации и информация.

    искусственный интеллект сельское хозяйство внедрение орошение земель
    Məcnun Məmmədov: Kənd təsərrüfatında süni zəkanın tətbiqi üzərinə çalışırıq
