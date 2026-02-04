Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    США разрешили поставки американского разбавителя в нефтяной сектор Венесуэлы

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 04:52
    США разрешили поставки американского разбавителя в нефтяной сектор Венесуэлы

    Министерство финансов США во вторник выдало новую лицензию, разрешающую экспорт и продажу в Венесуэлу американских разбавителей - ключевого сырья, необходимого для производства экспортных сортов нефти в этой стране-члене ОПЕК.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, который был предоставлен агентству представителем администрации Трампа.

    Данное разрешение стало второй генеральной лицензией, выданной Вашингтоном на сегодняшний день с целью смягчения санкций против Венесуэлы. Как отмечается в документе, лицензия соответствует политике администрации США, направленной на восстановление нефтяного сектора Венесуэлы.

    В документе прямо указывается, что разрешается обработка платежей со стороны правительства Венесуэлы по операциям, подпадающим под действие данной лицензии.

    Напомним, что на прошлой неделе Министерство финансов США также выдало широкую лицензию, позволяющую американским компаниям загружать, транспортировать, хранить, продавать и перерабатывать венесуэльскую нефть.

    США Венесуэла экспорт нефти разбавитель Вашингтон
    Ты - Король

    Последние новости

    06:19

    США могут ввести санкции против Алжира за закупки истребителей у России

    Другие страны
    05:53

    ФБР: Суд по делу об убийстве активиста Кирка может затянуться на годы

    Другие страны
    05:19

    Al Ghad: Убийство сына Каддафи является преступлением против Ливии

    Другие страны
    04:52

    США разрешили поставки американского разбавителя в нефтяной сектор Венесуэлы

    Другие страны
    04:14

    Трамп подписал пакет законопроектов для преодоления шатдауна

    Другие страны
    03:41

    SpaceX приостановила полеты Falcon-9 из-за сбоя

    Другие страны
    03:18

    Илон Маск назвал обыск в офисе X во Франции политической атакой

    Другие страны
    02:48

    Tasnim: БПЛА Ирана передал все данные перед тем, как с ним потеряли связь

    Другие страны
    02:08

    Белый дом: Визит Делси Родригес в США находится на стадии обсуждения

    Другие страны
    Лента новостей