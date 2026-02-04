США разрешили поставки американского разбавителя в нефтяной сектор Венесуэлы

Министерство финансов США во вторник выдало новую лицензию, разрешающую экспорт и продажу в Венесуэлу американских разбавителей - ключевого сырья, необходимого для производства экспортных сортов нефти в этой стране-члене ОПЕК.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, который был предоставлен агентству представителем администрации Трампа.

Данное разрешение стало второй генеральной лицензией, выданной Вашингтоном на сегодняшний день с целью смягчения санкций против Венесуэлы. Как отмечается в документе, лицензия соответствует политике администрации США, направленной на восстановление нефтяного сектора Венесуэлы.

В документе прямо указывается, что разрешается обработка платежей со стороны правительства Венесуэлы по операциям, подпадающим под действие данной лицензии.

Напомним, что на прошлой неделе Министерство финансов США также выдало широкую лицензию, позволяющую американским компаниям загружать, транспортировать, хранить, продавать и перерабатывать венесуэльскую нефть.