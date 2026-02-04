Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Al Ghad: Убийство сына Каддафи является преступлением против Ливии

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 05:19
    Al Ghad: Убийство сына Каддафи является преступлением против Ливии

    Убийство сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама является преступлением против всей страны и способом избавиться от политического соперника.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Ghad со ссылкой на члена политической команды погибшего Агила Дельхума.

    "То, что произошло, - это преступление против нашей истории и против всей Ливии. Убийство Сейфа аль-Ислама - не более чем дешевый способ устранить политического соперника", - подчеркнул Дельхум. Чиновник также указал, что, по его мнению, сына Каддафи как политического игрока опасались силы, которые не хотят независимости Ливии.

    Дельхум выразил убежденность в том, что произошедшее - это "первый случай ликвидации ливийского политика его соперниками, но не последний". Он отказался уточнять, на кого именно возлагает ответственность за убийство Сейфа аль-Ислама, и призвал дождаться результатов расследования, проводимого правоохранительными органами.

    Напомним, что ранее телеканал Libya al-Ahrar проинформировал о гибели сына Каддафи. Согласно его данным, это произошло в городе Эз-Зинтан на западе страны. Адвокат убитого Халед аз-Зайди подтвердил факт убийства политика. По сведениям источников телеканала Al Hadath, близких к семье Каддафи, Сейф аль-Ислам получил смертельное ранение, когда находился в саду рядом со своей резиденцией. Нападавших было четверо, все они скрылись с места происшествия.

    Официальные лица в Правительстве национального единства Ливии эту информацию пока не прокомментировали.

