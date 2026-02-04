Белый дом: Визит Делси Родригес в США находится на стадии обсуждения

Возможность визита уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес в США обсуждается, однако твердых планов такого рода еще нет.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"В настоящее время даты визита у меня нет. Знаю, что это обсуждалось. Однако твердых планов на текущем этапе нет", - сказала она, отвечая в беседе с журналистами на вопрос о том, когда именно Родригес может посетить США.

Кроме того, Ливитт подчеркнула, что Вашингтон с удовлетворением воспринял решение Каракаса провести амнистию политзаключенных, о чем Родригес объявила в конце января. По словам представителя Белого дома, всем следует приветствовать такое развитие событий. "Госпожа Родригес взяла на себя это обязательство и выполнила его. И мы ожидаем, что она продолжит выполнять свои обещания", - отметила Ливитт.