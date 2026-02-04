ФБР: Суд по делу об убийстве активиста Кирка может затянуться на годы
04 февраля, 2026
Судебное разбирательство в отношении Тайлера Джеймса Робинсона, обвиняемого в убийстве американского консервативного политического активиста Чарли Кирка, может продлиться несколько лет.
Как сообщает Report, об этом накануне в интервью телеканалу Fox News заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател.
"Речь идет об обвинениях в убийстве на уровне штата. На рассмотрение дел об убийстве уходит много времени, если не годы", - сказал он.
Ранее вдова Кирка Эрика попросила суд об ускоренном судебном разбирательстве по этому делу.
