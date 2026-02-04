Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана

    ФБР: Суд по делу об убийстве активиста Кирка может затянуться на годы

    Другие страны
    • 04 февраля, 2026
    • 05:53
    ФБР: Суд по делу об убийстве активиста Кирка может затянуться на годы

    Судебное разбирательство в отношении Тайлера Джеймса Робинсона, обвиняемого в убийстве американского консервативного политического активиста Чарли Кирка, может продлиться несколько лет.

    Как сообщает Report, об этом накануне в интервью телеканалу Fox News заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател.

    "Речь идет об обвинениях в убийстве на уровне штата. На рассмотрение дел об убийстве уходит много времени, если не годы", - сказал он.

    Ранее вдова Кирка Эрика попросила суд об ускоренном судебном разбирательстве по этому делу.

    Чарли Кирк ФБР убийство Судебное разбирательство
    FTB: Kirkin qətli ilə bağlı məhkəmə prosesi illərlə uzana bilər
    Ты - Король

    Последние новости

    06:19

    США могут ввести санкции против Алжира за закупки истребителей у России

    Другие страны
    05:53

    ФБР: Суд по делу об убийстве активиста Кирка может затянуться на годы

    Другие страны
    05:19

    Al Ghad: Убийство сына Каддафи является преступлением против Ливии

    Другие страны
    04:52

    США разрешили поставки американского разбавителя в нефтяной сектор Венесуэлы

    Другие страны
    04:14

    Трамп подписал пакет законопроектов для преодоления шатдауна

    Другие страны
    03:41

    SpaceX приостановила полеты Falcon-9 из-за сбоя

    Другие страны
    03:18

    Илон Маск назвал обыск в офисе X во Франции политической атакой

    Другие страны
    02:48

    Tasnim: БПЛА Ирана передал все данные перед тем, как с ним потеряли связь

    Другие страны
    02:08

    Белый дом: Визит Делси Родригес в США находится на стадии обсуждения

    Другие страны
    Лента новостей