ФБР: Суд по делу об убийстве активиста Кирка может затянуться на годы

Судебное разбирательство в отношении Тайлера Джеймса Робинсона, обвиняемого в убийстве американского консервативного политического активиста Чарли Кирка, может продлиться несколько лет.

Как сообщает Report, об этом накануне в интервью телеканалу Fox News заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател.

"Речь идет об обвинениях в убийстве на уровне штата. На рассмотрение дел об убийстве уходит много времени, если не годы", - сказал он.

Ранее вдова Кирка Эрика попросила суд об ускоренном судебном разбирательстве по этому делу.