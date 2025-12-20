Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Грузии более 60 азербайджанских студентов удостоились госстипендии

    Наука и образование
    • 20 декабря, 2025
    • 15:23
    В Грузии более 60 азербайджанских студентов удостоились госстипендии

    В Тбилиси состоялась церемония награждаения азербайджанских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Грузии и удостоенных государственной стипендии.

    Как сообщает грузинское бюро Report, более 60 азербайджанских студентов, обучающихся в различных государственных университетах Грузии, получили государственную стипендию за высокие академические достижения.

    Церемония награждения прошла в Музее азербайджанской культуры имени М.Ф. Ахундзаде и была организована Конгрессом азербайджанцев Грузии.

    В ходе мероприятия студентам были вручены сертификаты, а их успехи в сфере образования получили высокую оценку. Выступающие подчеркнули, что научные и академические достижения молодежи будут способствовать дальнейшему развитию грузино-азербайджанских отношений.

    Также было отмечено, что подобные мероприятия повышают мотивацию студентов и способствуют активизации деятельности азербайджанской общины Грузии в образовательной сфере.

    Грузия студенты вузы стипендии награждение
    Фото
    Gürcüstan 60-dan artıq azərbaycanlı tələbəyə dövlət təqaüdü ayırıb
    More than 60 Azerbaijani students in Georgia receive state scholarships

    Последние новости

    16:47

    В Сумгайыте произошла цепная авария, есть пострадавшие

    Происшествия
    16:46

    Эрдоган: Экспорт оборонпрома Турции вырос на 30%

    Другие страны
    16:38

    Рассекречены правила рождественского ужина в Белом доме

    Это интересно
    16:35

    Турция передала Пакистану второй из четырех обещанных корветов MILGEM

    Другие страны
    16:31

    Прямые инвестиции Азербайджана в экономику Турции выросли на 64,5%

    Финансы
    16:22

    ВВС Иордании нанесли удары по целям ИГ в Сирии

    Другие страны
    16:01

    Украина и Португалия договорились о совместном производстве морских дронов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:53

    Азербайджан увеличил прямые инвестиции в российскую экономику более чем на 42%

    Финансы
    15:44

    Завтра на ряде дорог Азербайджана снизится дальность видимости

    Экология
    Лента новостей