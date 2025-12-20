В Грузии более 60 азербайджанских студентов удостоились госстипендии

В Тбилиси состоялась церемония награждаения азербайджанских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Грузии и удостоенных государственной стипендии.

Как сообщает грузинское бюро Report, более 60 азербайджанских студентов, обучающихся в различных государственных университетах Грузии, получили государственную стипендию за высокие академические достижения.

Церемония награждения прошла в Музее азербайджанской культуры имени М.Ф. Ахундзаде и была организована Конгрессом азербайджанцев Грузии.

В ходе мероприятия студентам были вручены сертификаты, а их успехи в сфере образования получили высокую оценку. Выступающие подчеркнули, что научные и академические достижения молодежи будут способствовать дальнейшему развитию грузино-азербайджанских отношений.

Также было отмечено, что подобные мероприятия повышают мотивацию студентов и способствуют активизации деятельности азербайджанской общины Грузии в образовательной сфере.