В Грузии более 60 азербайджанских студентов удостоились госстипендии
- 20 декабря, 2025
- 15:23
В Тбилиси состоялась церемония награждаения азербайджанских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Грузии и удостоенных государственной стипендии.
Как сообщает грузинское бюро Report, более 60 азербайджанских студентов, обучающихся в различных государственных университетах Грузии, получили государственную стипендию за высокие академические достижения.
Церемония награждения прошла в Музее азербайджанской культуры имени М.Ф. Ахундзаде и была организована Конгрессом азербайджанцев Грузии.
В ходе мероприятия студентам были вручены сертификаты, а их успехи в сфере образования получили высокую оценку. Выступающие подчеркнули, что научные и академические достижения молодежи будут способствовать дальнейшему развитию грузино-азербайджанских отношений.
Также было отмечено, что подобные мероприятия повышают мотивацию студентов и способствуют активизации деятельности азербайджанской общины Грузии в образовательной сфере.