    Gürcüstan 60-dan artıq azərbaycanlı tələbəyə dövlət təqaüdü ayırıb

    Elm və təhsil
    • 20 dekabr, 2025
    • 14:38
    Gürcüstanda 60-dan artıq azərbaycanlı tələbə dövlət təqaüdünə layiq görülüb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu münasibətlə ölkədə təhsil alan, dövlət təqaüdünə layiq görülən azərbaycanlı tələbələrlə Tbilisidə görüş keçirilib.

    Gürcüstanın müxtəlif dövlət universitetlərində təhsil alan bu tələbələr təhsildə əldə etdikləri yüksək nailiyyətlərə görə dövlət təqaüdü ilə mükafatlandırılıb.

    Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə M.F. Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyində keçirilən görüşdə mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Tədbirdə təqaüd qazanan tələbələrə sertifikatlar təqdim olunub, onların təhsil sahəsindəki uğurları yüksək qiymətləndirilib.

    Mərasimdə çıxış edənlər gənclərin elmi və akademik nailiyyətlərinin gələcəkdə Gürcüstan–Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına töhfə verəcəyini vurğulayıb, tələbələrə təhsillərində daha böyük uğurlar arzulayıblar.

    Qeyd olunub ki, belə tədbirlər gənclərin motivasiyasının artırılmasına, eləcə də Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı icmasının təhsil sahəsində fəallığının təşviqinə xidmət edir.

