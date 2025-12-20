РФ нанесли удар по порту "Южный" в Одессе
20 декабря, 2025
- 15:01
Российские войска нанесли удар по порту "Южный" в Одессе, повреждены резервуары.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.
"Обстрелы не прекращаются. После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту "Южный" - есть попадания в резервуары. На местах работают медицинские, спасательные, пиротехнические службы, задействованы все необходимые аварийные бригады", - сообщил Кулеба.
Он отметил, что несмотря на постоянные риски работники портов продолжают работу, поддерживая непрерывность морской логистики.
