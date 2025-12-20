Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    РФ нанесли удар по порту "Южный" в Одессе

    Другие страны
    • 20 декабря, 2025
    • 15:01
    РФ нанесли удар по порту Южный в Одессе

    Российские войска нанесли удар по порту "Южный" в Одессе, повреждены резервуары.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

    "Обстрелы не прекращаются. После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту "Южный" - есть попадания в резервуары. На местах работают медицинские, спасательные, пиротехнические службы, задействованы все необходимые аварийные бригады", - сообщил Кулеба.

    Он отметил, что несмотря на постоянные риски работники портов продолжают работу, поддерживая непрерывность морской логистики.

    Россия Украина российско-украинская война Одесская область
    Rusiya Odessada "Yujnı" limanına zərbə endirib

    Последние новости

    15:14

    Хакан Фидан на следующей неделе посетит Сирию

    Другие страны
    15:08
    Фото

    Вернувшимся в поселок Кяркиджахан семьям вручили ключи от новых домов - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:01

    РФ нанесли удар по порту "Южный" в Одессе

    Другие страны
    14:59

    ВВС Таиланда атаковали казино на территории Камбоджи

    Другие страны
    14:51

    Токаев посетит Санкт-Петербург для участия на неформальной встрече лидеров СНГ

    В регионе
    14:48
    Фото

    Гафарова обсудила с Ибрагимовичем межпарламентское сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:32

    Общий срок заключения Имрана Хана составит более 30 лет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    14:20

    Азербайджан вдвое увеличил прямые инвестиции в экономику Великобритании

    Финансы
    14:02

    Министр: Подгорица видит хорошие перспективы для сотрудничества с Баку в энергосфере

    Энергетика
    Лента новостей