РФ нанесли удар по порту "Южный" в Одессе

Российские войска нанесли удар по порту "Южный" в Одессе, повреждены резервуары.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

"Обстрелы не прекращаются. После восьми утра зафиксировали очередную атаку по порту "Южный" - есть попадания в резервуары. На местах работают медицинские, спасательные, пиротехнические службы, задействованы все необходимые аварийные бригады", - сообщил Кулеба.

Он отметил, что несмотря на постоянные риски работники портов продолжают работу, поддерживая непрерывность морской логистики.