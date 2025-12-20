İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Rusiya Odessada "Yujnı" limanına zərbə endirib

    Digər ölkələr
    • 20 dekabr, 2025
    • 15:05
    Rusiya Odessada Yujnı limanına zərbə endirib

    Rusiya qüvvələri Odessada "Yujnı" limanına zərbə endirib, çənlər zədələnib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "RBK-Ukrayna" Ukrayna Baş nazirinin müavini Aleksey Kulebanın "Telegram" kanalına istinadən xəbər verir.

    "Atəş dayanmır. Səhər saat səkkizdən sonra "Yujnı" limanına növbəti hücumu qeydə aldıq - çənlər zədələnib. Ərazidə tibbi, xilasetmə, pirotexniki vasitələr üzrə xidmətlər işləyir, bütün zəruri qəza briqadaları cəlb olunub", - Kuleba bildirib.

    O qeyd edib ki, daimi risklərə baxmayaraq, liman işçiləri işləməyə davam edərək dəniz logistikasının davamlılığını təmin edirlər.

    Rusiya Ukrayna
    РФ нанесли удар по порту "Южный" в Одессе

