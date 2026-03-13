Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib
Fərdi
- 13 mart, 2026
- 19:17
Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.
Qazax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın 3-cü günündə yunan-Roma güləşi üzrə isə 48, 52, 57, 62, 68, 75 və 85 kq-da finalçılar müəyyənləşib.
48 kq
Pünhan Şahmarov (ROİL) – Əhliman Balakişizadə (Sumqayıt)
52 kq
Rəsul Əhmədli (Sumqayıt) – Şahvələd Quliyev (Zaqatala)
57 kq
Sadiq Vəlizadə (Neftçi) – Cəsur Cavadzadə (UGİM-2)
62 kq
Raul Məmmədzadə (ROİL, "Neftçi") – İsmayıl Mamedov (Balakən)
68 kq
İbrahim Məmmədzadə (Göyçay) – Tunar Misirxanov (AHİTA)
75 kq
Süleyman Verdiyev (Gimnaziya) – Əkrəm Rzayev (MOİK)
85 kq
Elvin Necəfzadə (Neftçi) – Paşa Aslan (Neftçi)
19:40
Tbilisidə Arif Hüseynovun "Novruzun naxışları" adlı fərdi sərgisi açılacaqİncəsənət
19:37
Foto
İrandan daha 1 Azərbaycan, 6 Oman vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-4Daxili siyasət
19:32
Regionlarda qastrol proqramı çərçivəsində martda 4 rayonda konsert təşkil olunacaqMədəniyyət siyasəti
19:29
Foto
Zikhlərin müdafiəsinə dair beynəlxalq konfransın yekun bəyanatı qəbul olunub - YENİLƏNİBXarici siyasət
19:17
Foto
Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşibFərdi
19:08
Video
Binəqədidə təkər və məişət tullantıları yığılmış ərazi yanırHadisə
19:07
İsrail İran və "Hizbullah"ın infrastrukturuna genişmiqyaslı zərbələr endirdiyini bildiribDigər ölkələr
19:06
İrandan Azərbaycana indiyədək 73 ölkənin 2309 vətəndaşı təxliyə olunubXarici siyasət
19:00