    Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    • 13 mart, 2026
    • 19:17
    Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib

    Sərbəst və yunan-Roma güləşi üzrə U-15 Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Güləş Federasiyasından məlumat verilib.

    Qazax Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən yarışın 3-cü günündə yunan-Roma güləşi üzrə isə 48, 52, 57, 62, 68, 75 və 85 kq-da finalçılar müəyyənləşib.

    48 kq

    Pünhan Şahmarov (ROİL) – Əhliman Balakişizadə (Sumqayıt)

    52 kq

    Rəsul Əhmədli (Sumqayıt) – Şahvələd Quliyev (Zaqatala)

    57 kq

    Sadiq Vəlizadə (Neftçi) – Cəsur Cavadzadə (UGİM-2)

    62 kq

    Raul Məmmədzadə (ROİL, "Neftçi") – İsmayıl Mamedov (Balakən)

    68 kq

    İbrahim Məmmədzadə (Göyçay) – Tunar Misirxanov (AHİTA)

    75 kq

    Süleyman Verdiyev (Gimnaziya) – Əkrəm Rzayev (MOİK)

    85 kq

    Elvin Necəfzadə (Neftçi) – Paşa Aslan (Neftçi)

    Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib
    Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib
    Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib
    Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib
    U-15 Azərbaycan çempionatı Sərbəst güləş Yunan-Roma güləşi

