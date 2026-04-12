    Premyer Liqa: Turan Tovuz bu il doğma meydanda keçirdiyi ilk oyunda qələbə qazanıb

    Misli Premyer Liqasının XXVII turunda "Turan Tovuz" "Sumqayıt"ı məğlub edib.

    "Report"un Tovuza ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, qarşılaşma qərb təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Tovuz şəhər stadionunda baş tutan matçda ilk qol 9-cu dəqiqədə vurulub. Ev sahiblərinin heyətində Filip Ozobiç hesabı açıb. 50-ci dəqiqədə fərq iki topa yüksəlib. Joarlem Santos hədəfi düzgün nişan alıb.

    Qonaqlar buraxılan qollardan birinin əvəzini 64-cü dəqiqədə çıxıb. Rayan Senhadji başla dəqiq oynayıb. Bu qol qarşılaşmanın yekun nəticəsini müəyyənləşdirib.

    Kurban Berdıyevin rəhbərlik etdiyi kollektiv xallarının sayını 52-yə çatdıraraq üçüncü pillədəki yerini möhkəmləndirib. "Sumqayıt" isə 32 xalla yeddincidir.

    Turun əvvəlki matçlarında "Karvan-Yevlax" "Kəpəz"i (4:1), "Neftçi" "Araz-Naxçıvan"ı (2:1), "İmişli" "Qəbələ"ni (1:0) məğlub edib. "Şamaxı" - "Qarabağ" (0:0) və "Sabah" - "Zirə" (2:2) qarşılaşmalarında qalib müəyyənləşməyib.

    Qeyd edək ki, "Turan Tovuz" Tovuz şəhər stadionunda sonuncu oyununu ötən il dekabrın 13-də "Sabah"a qarşı keçirib. Həmin vaxt arenanın ot örtüyündə yaranmış problemlə əlaqədar komanda ev oyunlarını müvəqqəti olaraq "Azərsun Arena", daha sonra Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda keçirib. Qərb klubu bu il ilk dəfə doğma azarkeşləri önünə çıxıb.

    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    17:22

    Peter Madyar Macarıstanda Baş nazir üçün iki müddət məhdudiyyəti təklif edib

    Digər ölkələr
    17:21

    AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadır

    Maliyyə
    17:18

    Azərbaycanın akrobatika gimnastları Dünya Kubokunda qızıl medal qazanıblar

    Fərdi
