    İsrail İran və Hizbullahın infrastrukturuna genişmiqyaslı zərbələr endirdiyini bildirib

    İsrail Müdafiə Ordusu İran ərazisindəki hərbi obyektlərə və Livandakı "Hizbullah" qruplaşmasının infrastrukturuna genişmiqyaslı zərbələr endirdiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, İsrail qüvvələri İranda müxtəlif hədəflərə 7600-ə yaxın zərbə endirib. Onlardan 2000-dən çoxu İran dövlət qurumlarının Baş qərargahlarına və müəssisələrinə, 4700-ə yaxın zərbə isə İranın raket proqramı ilə bağlı obyektlərə yönəldilib.

    Ordunun məlumatına görə, İsrail hərbi hava qüvvələrinin təyyarələri bu günə qədər 4700-dən çox uçuş, eləcə də İranın hava məkanında 380-dən çox uçuş həyata keçirib.

    İsrail Müdafiə Ordusu Livana 1100-dən çox zərbə endirib. Hədəflər arasında "Radvan" bölməsinin 190-a yaxın obyekti, raketlər və buraxılış qurğuları ilə əlaqəli 200-dən çox hədəf, 35-ə yaxın komandanlıq və idarəetmə obyekti, eləcə də İsrail tərəfinin iddiasına görə, "Hizbullah" qruplaşması tərəfindən hərbi məqsədlər üçün istifadə edilən təxminən 80 hündürmərtəbəli bina var.

    Bundan başqa, ordunun məlumatına görə, əməliyyatlar zamanı "Hizbullah"ın 380-dən çox döyüşçüsü məhv edilib.

    Hizbullah qruplaşması İsrail Müdafiə Ordusu ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Израиль сообщил о масштабных ударах по инфраструктуре Ирана и "Хезболлах"
    Israel reports large-scale strikes on Iranian infrastructure and Hezbollah

    Son xəbərlər

    19:17

    Azərbaycan çempionatında son 7 çəkidə finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    19:08

    Binəqədidə təkər və məişət tullantıları yığılmış ərazi yanır

    Hadisə
    19:07

    İsrail İran və "Hizbullah"ın infrastrukturuna genişmiqyaslı zərbələr endirdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    19:06

    Fevralın 28-i saat 8:00-dan martın 12-si saat 10:00-dək İrandan Azərbaycana 2 309 nəfər təxliyə olunub

    Xarici siyasət
    19:00

    Aida Kərimova: "Özümü daha çox azərbaycanlı kimi hiss edirəm"

    Fərdi
    18:49

    Milli Məclisin növbəti iclasının vaxtı və gündəliyi açıqlanıb

    Daxili siyasət
    18:42
    Foto

    Ağstafada təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədilə birgə təlim keçirilib

    Daxili siyasət
    18:40

    ABŞ təyyarəsinin İraqda qəzaya uğraması nəticəsində bütün heyət üzvləri ölüb - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    18:40

    Bakı və Sumqayıtda yaşıllıqlara 73 min manatdan çox ziyan vurulub

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti