Израиль сообщил о масштабных ударах по инфраструктуре Ирана и "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о масштабных ударах по военным объектам на территории Ирана и инфраструктуре группировки "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно информации, израильские силы нанесли около 7600 ударов по различным целям в Иранн. Из них более 2000 атак были направлены на штаб-квартиры и предприятия иранских госструктур, а около 4700 ударов - на объекты, связанные с ракетной программой Ирана.

По данным ЦАХАЛ, самолеты израильских ВВС на сегодняшний день выполнили более 4700 боевых вылетов, а также совершили свыше 380 полетов в воздушном пространстве Ирана.

В Ливане ЦАХАЛ нанес более 1100 ударов. Среди целей - около 190 объектов подразделения "Радван", более 200 целей, связанных с ракетами и пусковыми установками, около 35 объектов командования и управления, а также примерно 80 высотных зданий, которые, по утверждению израильской стороны, использовались группировкой "Хезболлах" в военных целях.

Кроме того, по данным ЦАХАЛ, в ходе операций было ликвидировано более 380 бойцов "Хезболлах".