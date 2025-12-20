Токаев посетит Санкт-Петербург для участия на неформальной встрече лидеров СНГ
В регионе
- 20 декабря, 2025
- 14:51
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-22 декабря посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом.
Как передает Report, об этом сообщает Акорда.
Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также в неформальной встрече глав государств СНГ.
По информации Кремля, 22 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча лидеров государств-участников СНГ.
Последние новости
15:14
Хакан Фидан на следующей неделе посетит СириюДругие страны
15:08
Фото
Вернувшимся в поселок Кяркиджахан семьям вручили ключи от новых домов - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
15:01
РФ нанесли удар по порту "Южный" в ОдессеДругие страны
14:59
ВВС Таиланда атаковали казино на территории КамбоджиДругие страны
14:51
Токаев посетит Санкт-Петербург для участия на неформальной встрече лидеров СНГВ регионе
14:48
Фото
Гафарова обсудила с Ибрагимовичем межпарламентское сотрудничество - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
14:32
Общий срок заключения Имрана Хана составит более 30 лет - ОБНОВЛЕНОДругие страны
14:20
Азербайджан вдвое увеличил прямые инвестиции в экономику ВеликобританииФинансы
14:02