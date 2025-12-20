Токаев посетит Санкт-Петербург для участия на неформальной встрече лидеров СНГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-22 декабря посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом.

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также в неформальной встрече глав государств СНГ.

По информации Кремля, 22 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча лидеров государств-участников СНГ.