    В регионе
    • 20 декабря, 2025
    • 14:51
    Токаев посетит Санкт-Петербург для участия на неформальной встрече лидеров СНГ

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-22 декабря посетит Санкт-Петербург с рабочим визитом.

    Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

    Токаев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также в неформальной встрече глав государств СНГ.

    По информации Кремля, 22 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча лидеров государств-участников СНГ.

    Санкт-Петербург Касым-Жомарт Токаев Казахстан "Высший Евразийский экономический совет" неформальная встреча лидеров СНГ СНГ рабочий визит
    Tokayev Sankt-Peterburqa gedəcək

