    Tokayev Sankt-Peterburqa gedəcək

    Region
    • 20 dekabr, 2025
    • 15:03
    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev 21-22 dekabr tarixlərində Sankt-Peterburqa işgüzar səfər edəcək.

    "Report" bu barədə Akordaya istinadən xəbər verib.

    K.Tokayev Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasında, eləcə də MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak edəcək.

    Kremlin məlumatına görə, dekabrın 22-də Sankt-Peterburqda MDB dövlətlərinin liderlərinin ənənəvi qeyri-rəsmi görüşü keçiriləcək.

    Токаев посетит Санкт-Петербург для участия на неформальной встрече лидеров СНГ

