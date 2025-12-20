Tokayev Sankt-Peterburqa gedəcək
Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev 21-22 dekabr tarixlərində Sankt-Peterburqa işgüzar səfər edəcək.
"Report" bu barədə Akordaya istinadən xəbər verib.
K.Tokayev Ali Avrasiya İqtisadi Şurasının iclasında, eləcə də MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak edəcək.
Kremlin məlumatına görə, dekabrın 22-də Sankt-Peterburqda MDB dövlətlərinin liderlərinin ənənəvi qeyri-rəsmi görüşü keçiriləcək.
