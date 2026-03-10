İnfantino İspaniyanı dünya çempionatının əsas favoritləri sırasında görür
Futbol
- 10 mart, 2026
- 13:14
FIFA prezidenti Canni İnfantino bu il keçiriləcək dünya çempionatının favoritləri haqqında danışıb.
"Report" AS nəşrinə istinadən xəbər verir ki, ali qurumun rəhbəri İspaniya millisinin əsas namizədlərdən biri olduğunu söyləyib.
O, sözügedən yığmanın digərləri ilə yanaşı, favoritlərdən biri olduğunu vurğulayıb:
"Biz artıq İspaniyanın güclü tərəfləriin bilirik. Reytinqdə birinci olan komanda dünya çempionatının da favoritləri sırasında olmalıdır".
Qeyd edək ki, DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul aralığında ABŞ, Kanada və Meksikada baş tutacaq. İspaniya millisi H qrupunda Kabo-Verde, Səudiyyə Ərəbistanı və Uruqvayla üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
13:19
Macarıstan neft, benzin və dizel yanacağının ixracına qadağa qoyubDigər ölkələr
13:19
"Azərişıq" barəsində rəqabət qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı iş açılıbMaliyyə
13:15
Sabah ölkə üzrə pensiyalar ödəniləcəkSosial müdafiə
13:14
İnfantino İspaniyanı dünya çempionatının əsas favoritləri sırasında görürFutbol
13:13
KİV: Fars körfəzində tankerlərin 77 %-ə qədəri lövbərdə qalmaqda davam edirİqtisadiyyat
13:11
Foto
Məcnun Məmmədov Xızı və Abşeronda quşçuluq müəssisələrinin fəaliyyəti ilə tanış olubASK
13:09
Ermənistanda eks-prezident Sarqsyanın qardaşının həbs edilməsi barədə qərar qəbul edilibRegion
13:09
"Fitch Ratings" Azərbaycanın çevik valyuta məzənnəsinə keçəcəyini gözləmirMaliyyə
13:06
Foto
Video