    "Azərişıq" barəsində rəqabət qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı iş açılıb

    Maliyyə
    • 10 mart, 2026
    • 13:19
    Azərişıq barəsində rəqabət qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı iş açılıb

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi vətəndaş müraciətləri əsasında "Azərişıq" ASC-də rəqabət qanunvericiliyinin pozulmasına dair iş qaldırıb.

    "Report" bu barədə Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, istehlakçıların elektrik enerjisi borclarına görə elektrik təchizatının qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş müddət gözlənilmədən dayandırılması ilə bağlı "Azərişıq" barədə aparılan araşdırma yekunlaşıb.

    Müraciətlərdə qeyd olunub ki, istehlakçıların elektrik enerjisi üzrə borcu hesablandıqdan sonra qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş 1 aylıq müddət gözlənilmədən elektrik enerjisinin verilişi dayandırılır.

    Araşdırmanın nəticələrinə əsasən, rəqabət qanunvericiliyinin pozulması halları və əlamətləri müəyyən edildiyi üçün təbii inhisar subyekti olan "Azərişıq" barəsində iş qaldırılıb.

    Bundan əlavə, Agentliyə daxil olmuş vətəndaş müraciətləri əsasında qeyri-yaşayış təyinatlı bəzi tikinti obyektlərinin istismarına icazə verilməsi ilə bağlı məsələlər də araşdırılır. Müraciətlərdə həmin obyektlərin elektrik şəbəkələrinin mühafizə zonasında yerləşməsi ilə əlaqədar "Azərişıq" tərəfindən mənfi rəylərin verilməsi ilə bağlı rəqabət qanunvericiliyinin pozulması ehtimalı göstərilir.

    Hazırda bu məsələ üzrə araşdırma davam edir.

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi “Azərişıq” ASC araşdırma Vətəndaş müraciəti
