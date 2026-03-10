Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Госагентство возбудило дело против "Азеришыг" после жалоб граждан

    Бизнес
    10 марта, 2026
    • 13:50
    Госагентство возбудило дело против Азеришыг после жалоб граждан

    Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком на основании обращений граждан возбудило дело о нарушении конкурентного законодательства в ОАО "Азеришыг".

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, завершено расследование, связанное с отключением электроснабжения потребителей за задолженность без соблюдения предусмотренных законодательством сроков.

    В обращениях граждан отмечалось, что после начисления задолженности подача электроэнергии прекращалась без соблюдения установленного законом месячного срока.

    По итогам расследования, в связи с выявленными фактами и признаками нарушения антимонопольного законодательства, в отношении "Азеришыг", являющегося субъектом естественной монополии, возбуждено дело.

    Кроме того, на основании обращений граждан Агентство также рассматривает вопросы, связанные с выдачей разрешений на эксплуатацию некоторых объектов нежилого назначения. В обращениях указывается на возможные нарушения антимонопольного законодательства из-за выдачи "Азеришыг" отрицательных заключений по причине расположения данных объектов в охранной зоне электрических сетей.

    Расследование по данному вопросу продолжается.

    "Azərişıq" barəsində rəqabət qanunvericiliyinin pozulması ilə bağlı iş açılıb
