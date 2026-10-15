Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.10.2026)

    Финансы
    • 15 октября, 2026
    • 09:00
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.10.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    104,22

    - 1,84

    43,37

    WTI (долл/барр)

    93,89

    - 1,20

    36,47

    Золото (долл/унция)

    4 166,80

    58,90

    - 174,30

    Индексы

    Dow-Jones

    51 621,48

    - 48,62

    3 558,19

    S&P 500

    7 718,94

    - 86,51

    873,44

    Nasdaq

    26 692,87

    - 511,51

    3 450,88

    Nikkei

    67 744,29

    - 33,23

    17 404,81

    Dax

    25 298,61

    38,71

    808,20

    FTSE 100

    10 724,86

    74,53

    793,48

    CAC 40 INDEX

    7 873,11

    45,48

    - 276,39

    Shanghai Composite

    3 767,23

    - 33,63

    - 201,61

    Bist 100

    12 118,29

    - 132,39

    856,77

    RTS

    905,73

    - 5,72

    - 208,40

    Валюта

    USD/EUR

    1,1215

    0,0100

    - 0,0530

    USD/GBP

    1,3244

    0,0100

    - 0,0229

    JPY/USD

    157,9400

    - 0,3900

    1,4900

    RUB/USD

    84,3748

    0,6800

    5,6248

    TRY/USD

    49,4136

    0,0200

    6,4574

    CNY/USD

    6,6915

    0,0000

    - 0,2975
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (15.10.2026)
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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