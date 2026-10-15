Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.10.2026)
Maliyyə
- 15 oktyabr, 2026
- 09:00
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|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
104,22
|
- 1,84
|
43,37
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
93,89
|
- 1,20
|
36,47
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 166,80
|
58,90
|
- 174,30
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
51 621,48
|
- 48,62
|
3 558,19
|
S&P 500
|
7 718,94
|
- 86,51
|
873,44
|
Nasdaq
|
26 692,87
|
- 511,51
|
3 450,88
|
Nikkei
|
67 744,29
|
- 33,23
|
17 404,81
|
Dax
|
25 298,61
|
38,71
|
808,20
|
FTSE 100
|
10 724,86
|
74,53
|
793,48
|
CAC 40 INDEX
|
7 873,11
|
45,48
|
- 276,39
|
Shanghai Composite
|
3 767,23
|
- 33,63
|
- 201,61
|
Bist 100
|
12 118,29
|
- 132,39
|
856,77
|
RTS
|
905,73
|
- 5,72
|
- 208,40
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1215
|
0,0100
|
- 0,0530
|
USD/GBP
|
1,3244
|
0,0100
|
- 0,0229
|
JPY/USD
|
157,9400
|
- 0,3900
|
1,4900
|
RUB/USD
|
84,3748
|
0,6800
|
5,6248
|
TRY/USD
|
49,4136
|
0,0200
|
6,4574
|
CNY/USD
|
6,6915
|
0,0000
|
- 0,2975
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.10.2026)
Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (15.10.2026)
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