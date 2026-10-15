İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.10.2026)

    Maliyyə
    • 15 oktyabr, 2026
    • 09:00
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.10.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    104,22

    - 1,84

    43,37

    Neft WTI (dollar/barel)

    93,89

    - 1,20

    36,47

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 166,80

    58,90

    - 174,30

    İndekslər

    Dow-Jones

    51 621,48

    - 48,62

    3 558,19

    S&P 500

    7 718,94

    - 86,51

    873,44

    Nasdaq

    26 692,87

    - 511,51

    3 450,88

    Nikkei

    67 744,29

    - 33,23

    17 404,81

    Dax

    25 298,61

    38,71

    808,20

    FTSE 100

    10 724,86

    74,53

    793,48

    CAC 40 INDEX

    7 873,11

    45,48

    - 276,39

    Shanghai Composite

    3 767,23

    - 33,63

    - 201,61

    Bist 100

    12 118,29

    - 132,39

    856,77

    RTS

    905,73

    - 5,72

    - 208,40

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1215

    0,0100

    - 0,0530

    USD/GBP

    1,3244

    0,0100

    - 0,0229

    JPY/USD

    157,9400

    - 0,3900

    1,4900

    RUB/USD

    84,3748

    0,6800

    5,6248

    TRY/USD

    49,4136

    0,0200

    6,4574

    CNY/USD

    6,6915

    0,0000

    - 0,2975
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı Brent markalı neft WTI markalı neft
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.10.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (15.10.2026)
    44 - Tezliklə
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