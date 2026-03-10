İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Sabah ölkə üzrə pensiyalar ödəniləcək

    Sosial müdafiə
    • 10 mart, 2026
    • 13:15
    Qarşıdan gələn bayramlarla əlaqədar olaraq martın 11-də respublika üzrə pensiyaların qrafikdən əvvəl tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.

    Pensiyalar Dövlət Sosial Müdafiə Fondu
    ГФСЗ: Выплата пенсий по республике завершится 11 марта

