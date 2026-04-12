SEPAH: Hörmüz boğazına hərbi gəmilər yaxınlaşsa, atəşkəs rejimi pozulacaq
Digər ölkələr
- 12 aprel, 2026
- 22:43
İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) bəyan edib ki, hər hansı hərbi gəminin Hörmüz boğazına yaxınlaşmasını ABŞ-nin elan etdiyi iki həftəlik atəşkəs rejiminin pozulması kimi qiymətləndirəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.
İranın dövlət mediasının yaydığı bəyanata əsasən, Hörmüz boğazı İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nəzarəti və idarəetməsi altındadır.
SEPAH vurğulayıb ki, boğaz müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq qeyri-hərbi gəmilərin təhlükəsiz keçidi üçün açıqdır.
Bununla yanaşı, Tehrandan xəbərdarlıq edilib ki, boğaza yaxınlaşmağa cəhd edən hərbi gəmilər sərt qarşılanacaq.
Son xəbərlər
17:10
Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"Komanda
17:07
"Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıbMaliyyə
16:58
AMB: Əhalinin borc yükü artıbMaliyyə
16:56
Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıbMaliyyə
16:51
Foto
Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunurDaxili siyasət
16:49
Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıbMaliyyə
16:49
"Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!Maliyyə
16:49
İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilibDigər ölkələr
16:48