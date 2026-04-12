    SEPAH: Hörmüz boğazına hərbi gəmilər yaxınlaşsa, atəşkəs rejimi pozulacaq

    • 12 aprel, 2026
    • 22:43
    SEPAH: Hörmüz boğazına hərbi gəmilər yaxınlaşsa, atəşkəs rejimi pozulacaq

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) bəyan edib ki, hər hansı hərbi gəminin Hörmüz boğazına yaxınlaşmasını ABŞ-nin elan etdiyi iki həftəlik atəşkəs rejiminin pozulması kimi qiymətləndirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" məlumat yayıb.

    İranın dövlət mediasının yaydığı bəyanata əsasən, Hörmüz boğazı İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nəzarəti və idarəetməsi altındadır.

    SEPAH vurğulayıb ki, boğaz müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq qeyri-hərbi gəmilərin təhlükəsiz keçidi üçün açıqdır.

    Bununla yanaşı, Tehrandan xəbərdarlıq edilib ki, boğaza yaxınlaşmağa cəhd edən hərbi gəmilər sərt qarşılanacaq.

    КСИР пригрозил военным судам жестким ответом при приближении к Ормузскому проливу

    17:10

    Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"

    Komanda
    17:07

    "Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    16:48

    Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti