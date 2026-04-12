КСИР пригрозил военным судам жестким ответом при приближении к Ормузскому проливу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что будет расценивать приближение любых военных кораблей к Ормузскому проливу как нарушение объявленного США двухнедельного режима прекращения огня.

Согласно заявлению, распространенному иранскими государственными СМИ, Ормузский пролив находится под контролем и "умным управлением" военно-морских сил Ирана.

В КСИР подчеркнули, что пролив открыт для безопасного прохода невоенных судов в соответствии с установленными правилами.

При этом в Тегеране предупредили, что любые военные суда, попытавшиеся приблизиться к проливу, будут встречены "жестко и решительно".