КСИР пригрозил военным судам жестким ответом при приближении к Ормузскому проливу
Другие страны
- 12 апреля, 2026
- 21:15
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что будет расценивать приближение любых военных кораблей к Ормузскому проливу как нарушение объявленного США двухнедельного режима прекращения огня.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Согласно заявлению, распространенному иранскими государственными СМИ, Ормузский пролив находится под контролем и "умным управлением" военно-морских сил Ирана.
В КСИР подчеркнули, что пролив открыт для безопасного прохода невоенных судов в соответствии с установленными правилами.
При этом в Тегеране предупредили, что любые военные суда, попытавшиеся приблизиться к проливу, будут встречены "жестко и решительно".
