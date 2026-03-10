ГФСЗ: Выплата пенсий по республике завершится 11 марта

В связи с предстоящими праздниками выплата пенсий по всей республике будет завершена досрочно - 11 марта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

В тот же день будут выплачены пенсии лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.