    BMT: Sudanda 33 milyondan çox insanın humanitar dəstəyə ehtiyacı var

    Sudandakı müharibənin üçüncü ilində təxminən 33,7 milyon insanın humanitar dəstəyə ehtiyacı var.

    "Report" xəbər verir ki, bu məlumat BMT-nin "X" sosial şəbəkə hesabında yayılıb.

    "Sudan xalqının sülhə ehtiyacı var, onların evlərinə təhlükəsiz şəkildə qayıda bilmələri lazımdır", - paylaşımda bildirilib.

    BMT daha əvvəl qeyd edib ki, Sudanda döyüşlər davam etdiyi üçün Çad hazırda 1,3 milyon sudanlı qaçqına ev sahibliyi edir.

    Xatırladaq ki, Sudanda vəziyyət 2023-cü ilin aprelində gərginləşib. Buna səbəb Suveren Şuraya (müvəqqəti idarəetmə orqanı) rəhbərlik edən Əbdül Fəttah əl-Burhanla Çevik Reaksiya Qüvvələrinin komandanı Məhəmməd Həmdan Daqalo arasında ziddiyyətlərin yaranmasıdır. Xartumda başlayan toqquşmalar ölkənin başqa bölgələrinə də yayılıb.

    Ekspertlərin fikrincə, münaqişə nəticəsində azı 40 min nəfər ölüb, 14 milyon insan evlərini tərk etməli olub.

    ООН: Более 33 млн человек в Судане нуждаются в гуманитарной помощи

    Son xəbərlər

    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    16:48

    Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblər

    Digər ölkələr
    16:46

    Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    16:43

    "World Aquatics" Rusiya və Belarusa qarşı sanksiyaları ləğv edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti