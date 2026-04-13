    Türkiyədə zəlzələ olub

    • 13 aprel, 2026
    • 09:59
    Türkiyədə zəlzələ olub

    Türkiyədə zəlzələ olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFAD (Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi) məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, yeraltı təkan Antalya sahillərində 16,17 km dərinlikdə qeyd alınıb.

    Zəlzələnin maqnitudası 4.7 təşkil edib.

    Türkiyə Zəlzələ Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD)
    В Турции произошло землетрясение

