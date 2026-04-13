Türkiyədə zəlzələ olub
Region
- 13 aprel, 2026
- 09:59
Türkiyədə zəlzələ olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFAD (Türkiyə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi) məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, yeraltı təkan Antalya sahillərində 16,17 km dərinlikdə qeyd alınıb.
Zəlzələnin maqnitudası 4.7 təşkil edib.
