В Турции произошло землетрясение магнитудой 4.7.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки зафиксированы на глубине 16,17 км у побережья Антальи.