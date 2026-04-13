В Турции произошло землетрясение
В регионе
- 13 апреля, 2026
- 10:10
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4.7.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
Согласно информации, подземные толчки зафиксированы на глубине 16,17 км у побережья Антальи.
Последние новости
18:10
Фото
Доступ к Большой Мярдякянской крепости ограничен из-за частичного обрушенияИскусство
18:09
Фото
Азербайджанские борцы завоевали 4 медали в первый день Кубка Победы в АнтальеИндивидуальные
17:51
Скончался народный артист Магсуд МамедовИскусство
17:49
Фото
В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодовНаука и образование
17:47
ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровнеФинансы
17:42
Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады ОрмузаДругие страны
17:39
Фото
Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проектыСоциальная защита
17:39
Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мираИндивидуальные
17:34