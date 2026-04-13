Чистая прибыль инвесткомпаний Азербайджана сократилась на 32%
Финансы
- 13 апреля, 2026
- 18:11
Чистая прибыль инвестиционных компаний Азербайджана в 2025 году составила 5,4 млн манатов, сократившись на 32% (2,5 млн манатов) по сравнению с 2024 годом.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Центрального банка Азербайджана "О финансовой стабильности" за 2025 год.
Согласно документу, падение прибыли связано с ростом комиссионных расходов, затрат на оплату труда, социальных и административных расходов.
Активы инвесткомпаний на конец года сократились на 34% (61 млн манатов) - до 121 млн манатов. Обязательства снизились на 50% (64 млн манатов) - до 64 млн манатов. Основной причиной снижения активов и обязательств стало уменьшение объема обремененных финансовых активов (операции репо/обратного репо).
Последние новости
