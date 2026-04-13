В Азербайджане сократился объем государственных ценных бумаг в обращении

В Азербайджане на начало 2026 года общий объем находящихся в обращении государственных ценных бумаг снизился на 4%, или на 0,4 млрд манатов - до 9 млрд манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана.

Основной причиной снижения стало отсутствие новых эмиссий со стороны Министерства финансов в первые восемь месяцев.

В то же время объем нот ЦБА в обращении вырос в 1,8 раза, или на 0,2 млрд манатов, составив 0,4 млрд манатов.