В Азербайджане сократился объем государственных ценных бумаг в обращении
Финансы
- 13 апреля, 2026
- 18:19
В Азербайджане на начало 2026 года общий объем находящихся в обращении государственных ценных бумаг снизился на 4%, или на 0,4 млрд манатов - до 9 млрд манатов.
Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана.
Основной причиной снижения стало отсутствие новых эмиссий со стороны Министерства финансов в первые восемь месяцев.
В то же время объем нот ЦБА в обращении вырос в 1,8 раза, или на 0,2 млрд манатов, составив 0,4 млрд манатов.
17:43
Численность населения Азербайджана выросла на 0,04%Внутренняя политика
17:41
Фото
В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:38
Фото
Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 годФинансы
17:31
Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан КостанянВ регионе
17:26
Фото
Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНОКарабах
17:25
Фото
В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДАВнешняя политика
17:24
Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положенииФинансы
17:17
В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазиновПроисшествия
17:16